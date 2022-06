Entra in acqua mentre l’amico dorme per fare sup e scompare: cento soccorritori cercano Michael Hafner



Sono riprese nella giornata di oggi le ricerche di Michael Hafner, il 19enne scomparso nei pressi del lago Grande di Monticolo, in Alto Adige. I soccorritori temono che il giovane possa essere annegato a causa di un malore dopo essere entrato in acqua con una tavola da sup.

