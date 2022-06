Fabio Ridolfi inizia la sedazione profonda, Lorenzo Pellegrini esaudisce il suo ultimo desiderio



“Fabio avrà quello che voleva. Non siate tristi, per lui sarà una liberazione” ha dichiarato il fratello Andrea tra gli applausi commossi della folla in piazza. Per l’ultimo saluto anche un video messaggio del calnciatore Lorenzo Pellegrini.

