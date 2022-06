Fatture false e bilanci truccati: perché nel 2018 è fallita Melegatti



Bancarotta impropria per operazioni dolose, falso in bilancio e omesso versamento di ritenute utili all’Erario. Sono i tre reati per i quali ieri gli ex vertici di Melegatti, storica azienda dolciaria veneta fallita nel 2018 poi salvata in extremis dalla famiglia Spezzapria, hanno patteggiato complessivamente quasi quattro anni di reclusione.

