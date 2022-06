Femminicidi Vicenza, Vasiljevic aveva sequestrato in auto la nuova compagna: “Lei voleva lasciarlo”



Gabriela Serrano era in auto con Zlatan Vasiljevic quando l’uomo ha ucciso l’ex moglie Lidia Miljkovic in via Vigolo a Vicenza. Serrano, che era la nuova compagna del killer, sarebbe stata sequestrata e costretta a salire in macchina poco prima dell’omicidio. La donna aveva deciso di lasciarlo in seguito a diversi episodi di violenza domestica.

