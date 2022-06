Frammenti di plastica, Coop segnala richiamo snack al riso soffiato e cioccolato Nippon



Il richiamo riguarda dunque i lotti L 291; L 292 aventi la data minima di conservabilità 03.2023. Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione.

Continua a leggere



Il richiamo riguarda dunque i lotti L 291; L 292 aventi la data minima di conservabilità 03.2023. Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione.

Continua a leggere

Continua a leggere