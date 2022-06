Gioielliere sparò e uccise due rapinatori: condannato a 13 anni. La moglie chiede la grazia a Mattarella



Maria Angela Distefano ha lanciato una petizione per sollecitare la grazia per Guido Gianni, che sta scontando una pena a 13 anni di reclusione per l’uccisone di due dei tre rapinatori che fecero irruzione nel suo negozio a Nicolosi, nel catanese, il 18 febbraio del 2008.

