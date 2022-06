Giovanni, Andrea e i loro video su TikTok che abbattono le barriere: “È il fratello perfetto”



La storia di due fratelli di Bologna che spopolano in rete coi loro video per ricordare sempre che la disabilità “non è un ostacolo, non è vero che non si può fare niente”.

Continua a leggere



La storia di due fratelli di Bologna che spopolano in rete coi loro video per ricordare sempre che la disabilità “non è un ostacolo, non è vero che non si può fare niente”.

Continua a leggere

Continua a leggere