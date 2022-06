Gli americani hanno dato all’Ucraina cannoni incompleti e imprecisi: il prof Breccia spiega perché



Il professor Gastone Breccia, storico ed esperto di teoria militare: “Gli obici statunitensi sono stati forniti senza il sistema di controllo del tiro a guida Gps: ciò non significa che i cannoni non possano sparare, ma che la loro precisione è inferiore. Temono che cadano in mani russe”.

