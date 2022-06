“Guadagno 600 euro, mio figlio è senza lavoro: inverno al freddo perché non potevamo riparare la caldaia”



Fanpage.it riceve e pubblica le lettere di due donne in difficoltà economica: “Mio figlio di 20 anni non trova lavoro e quest’inverno l’abbiamo passato al freddo perché non potevo permettermi la caldaia che si era rotta. Non è vita questa, non c’è dignità”.

