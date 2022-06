Guardrail trapassa l’auto e lo uccide sul colpo, 44enne muore lungo la Statale 387 in Sardegna



Un uomo di 44 anni è morto in un drammatico incidente in Sardegna: la sua auto è stata trafitta dal guardrail dopo essere uscita di strada. La vittima, di origini sarde, risiedeva in Germania.

