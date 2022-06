“Ho 26 anni, faccio la maestra (e anche le pulizie) guadagnando 1,77 euro all’ora: non ho un futuro”



La lettera arrivata a Fanpage.it sul tema lavoro di una ragazza che vive a Palermo: “Da quasi 7 anni lavoro in una scuola privata dove dovrei fare l’assistente all’infanzia ma in realtà faccio tutto, dalla maestra, alla donna delle pulizie, al tuttofare per una paga misera di 400€ per quasi 10 ore”.

