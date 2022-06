I ciechi sanno vedere le ingiustizie e (alcuni) giocano bene a calcio



Ci sono persone cieche che ci vedono benissimo, ma non sono i “furbetti della pensione”, sono coloro che sanno vedere il mondo, scoprendolo ogni giorno.

“Vedere” ha senso se lo interpretiamo come “capire”, cioè se allarghiamo questa parola di senso e di significato. E allora sì, anche i ciechi vedono perché hanno molti mezzi per conoscere, divertirsi e progettare l’insubordinazione contro le esclusioni.

Continua a leggere



Ci sono persone cieche che ci vedono benissimo, ma non sono i “furbetti della pensione”, sono coloro che sanno vedere il mondo, scoprendolo ogni giorno.

“Vedere” ha senso se lo interpretiamo come “capire”, cioè se allarghiamo questa parola di senso e di significato. E allora sì, anche i ciechi vedono perché hanno molti mezzi per conoscere, divertirsi e progettare l’insubordinazione contro le esclusioni.

Continua a leggere

Continua a leggere