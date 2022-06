Il figlio perde la vita sul lavoro, la mamma parte per riportarlo a casa e muore in un incidente



Una tragico destino che unisce madre e figlio. Rosina De Franco, di 80 anni, di Tortora (Cosenza), è morta in un incidente stradale. Si era recata in Lazio in seguito alla morte del figlio, causata da un incidente sul lavoro.

Continua a leggere



Una tragico destino che unisce madre e figlio. Rosina De Franco, di 80 anni, di Tortora (Cosenza), è morta in un incidente stradale. Si era recata in Lazio in seguito alla morte del figlio, causata da un incidente sul lavoro.

Continua a leggere

Continua a leggere