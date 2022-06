Il nubifragio fa crollare due balconi in strada: dramma sfiorato a Palermo



Due balconi sono crollati questa mattina in via Spinuzza a Palermo ad angolo con via Roma. Grossi calcinacci sono finiti in strada. Fortunatamente non si registrano feriti.

