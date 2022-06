Il vescovo ai funerali di Elena del Pozzo: “Sbagliato l’odio per Martina Patti, impariamo dai bimbi”



Durante l’omelia per i funerali della piccola Elena Del Pozzo, il vescovo Luigi Renna ha chiesto ai fedeli di non diffondere ulteriore odio nei confronti di Martina Patti. “Elena non sarebbe d’accordo esattamente come tutti gli altri bambini. Dobbiamo imparare dai nostri figli”

Continua a leggere



Durante l’omelia per i funerali della piccola Elena Del Pozzo, il vescovo Luigi Renna ha chiesto ai fedeli di non diffondere ulteriore odio nei confronti di Martina Patti. “Elena non sarebbe d’accordo esattamente come tutti gli altri bambini. Dobbiamo imparare dai nostri figli”

Continua a leggere

Continua a leggere