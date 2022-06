Incendio in un insediamento di braccianti nel Foggiano, morto il migrante gambiano Yusupha Joof



Un bracciante originario del Gambia è morto in un incendio scoppiato in una baraccopoli a Rignano Garganico, in provincia di Foggia. Yusupha Joof, 35 anni, è stato trovato carbonizzato.

Continua a leggere



Un bracciante originario del Gambia è morto in un incendio scoppiato in una baraccopoli a Rignano Garganico, in provincia di Foggia. Yusupha Joof, 35 anni, è stato trovato carbonizzato.

Continua a leggere

Continua a leggere