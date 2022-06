Incidente a Irsina, auto finisce in un dirupo: Pierangelo muore a 18 anni, grave l’amica di 17



Incidente ieri a Irsina, in Basilicata, dove un’auto è finita in un dirupo dopo essere usciti fuori strada: all’interno viaggiavano 5 ragazzi dai 15 ai 18 anni. Per uno di loro, Pierangelo Gentile, non c’è stato nulla da fare. In rianimazione l’amica 17enne.

