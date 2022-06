Italia prima in Europa e terza nel mondo per morti di Covid negli ultimi sette giorni



L’analisi dell’Oms segnala una situazione ancora critica nel nostro Paese per la pandemia di Covid-19: nell’ultima settimana l’Italia è terza a livello globale e prima in Europa per nuovi decessi, e terza nell’area europea per nuovi contagi.

Continua a leggere



L’analisi dell’Oms segnala una situazione ancora critica nel nostro Paese per la pandemia di Covid-19: nell’ultima settimana l’Italia è terza a livello globale e prima in Europa per nuovi decessi, e terza nell’area europea per nuovi contagi.

Continua a leggere

Continua a leggere