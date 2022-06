Jessica Lesto, la lite col compagno e l’aggressione in centro ad Aosta: “La colpì con una bottiglia”



Gli inquirenti stanno cercando Dia Matabara, compagno di Jessica Lesto, la 32enne trovata morta in una fossa nella periferia di Aosta. Secondo quanto rivelato a Fanpage.it, l’uomo aveva già aggredito la moglie colpendola con una bottiglia in pieno viso dopo una lite in un bar. Matabara sarebbe all’estero e risulta attualmente irreperibile.

Continua a leggere



Gli inquirenti stanno cercando Dia Matabara, compagno di Jessica Lesto, la 32enne trovata morta in una fossa nella periferia di Aosta. Secondo quanto rivelato a Fanpage.it, l’uomo aveva già aggredito la moglie colpendola con una bottiglia in pieno viso dopo una lite in un bar. Matabara sarebbe all’estero e risulta attualmente irreperibile.

Continua a leggere

Continua a leggere