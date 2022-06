Jessica trovata morta in una fossa ad Aosta, la polizia cerca il compagno e indaga per omicidio



La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio anche se non ci sono indagati. In queste ore gli agenti stanno cercando il compagno di Jessica Lesto che però è irreperibile.

Continua a leggere



La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio anche se non ci sono indagati. In queste ore gli agenti stanno cercando il compagno di Jessica Lesto che però è irreperibile.

Continua a leggere

Continua a leggere