La storia di Willy Gnonto da Baveno alla Nazionale: “Era troppo forte, velocissimo e segnava tanti gol”



A Baveno (Verbania), su un campo in erba sintetica che si affaccia sul Lago Maggiore, da bambino si allenava Willy Gnonto: il 2003 che Roberto Mancini ha fatto esordire in Nazionale contro la Germania. In paese gli ex allenatori e i suoi ex compagni di squadra ricordano benissimo i suoi esordi.

Continua a leggere



A Baveno (Verbania), su un campo in erba sintetica che si affaccia sul Lago Maggiore, da bambino si allenava Willy Gnonto: il 2003 che Roberto Mancini ha fatto esordire in Nazionale contro la Germania. In paese gli ex allenatori e i suoi ex compagni di squadra ricordano benissimo i suoi esordi.

Continua a leggere

Continua a leggere