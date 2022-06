11 e 12 giugno 2022 ore 17.30 LA STRANA STORIA DEL PESCE PALLA Il piccolo Tommasino un giorno calcia la sua palla così forte, ma così forte che la palla parte per un lungo viaggio. E Tommasino si fa coraggio e parte alla ricerca della sua amica palla… finita in mare! Di: Gianni Silano

Narrazione e canzoni: Gianni Silano

Tastiere: Pierluigi Campilli

Marionettisti: Alessandro Accettella, Silvia Grande

Regia: Silano – Accettella

Musica e canzoni originali: Gianni Silano Fascia d’età: dai 3 anni Tommasino è un bravo calciatore, ma un giorno, giocando sul suo balcone, tira un calcio troppo forte e la sua palla vola via, lontano. Rotolando e rimbalzando, la palla supera un laghetto, un bosco, una montagna, un burrone, si tuffa nell’acqua di un fiume e arriva fino al mare. Tommasino, però, non è un bambino che si perde d’animo e così parte per un viaggio per andarla a cercare.

In ogni ambiente che attraversa incontra qualcuno che gli chiede di superare delle prove: una papera di nuotare, un fungo di ballare, un lupo di ululare. Finalmente giunto a destinazione, Tommasino fa una scoperta: la sua palla si è trasformata in un pesce… palla e ora partecipa alle partite tonni contro delfini, con gran divertimento per tutti!

Come termina questa storia? Se la palla resta pesce, Tommasino sarà triste… se la palla torna palla, ad essere tristi saranno i pesci… che fare?

Saranno i bambini a decidere il finale di questo viaggio coinvolgente pieno di incontri, canzoni, animazione e tanto divertimento.A seguire ci sarà un laboratorio