L’estrazione del Lotto e SuperEnalotto di oggi 2 giugno non ci sarà: quando si recupera, il calendario



Oggi, giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto non ci saranno: ecco il nuovo calendario delle estrazioni per i concorsi 66/22 e 67/22 del Lotto e SuperEnalotto.

Continua a leggere



Oggi, giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto non ci saranno: ecco il nuovo calendario delle estrazioni per i concorsi 66/22 e 67/22 del Lotto e SuperEnalotto.

Continua a leggere

Continua a leggere