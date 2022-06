Malore improvviso: la modella Sara Pegoraro muore a 26 anni



Treviso sotto choc per la morte della modella Sara Pegoraro, stroncata da un malore a soli 26 anni. Per far chiarezza, la Procura ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato.

