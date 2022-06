Marche, favori e tangenti sugli appalti: funzionario corrotto con olio d’oliva e legna da ardere



Un funzionario della Regione Marche ha favorito delle imprese in appalti pubblici milionari in cambio di scorte di legna per l’inverno, olio d’oliva e la festa di laurea della figlia.

