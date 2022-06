Mascherine a scuola per gli esami di maturità e terza media, braccio di ferro nel governo



Non c’è accordo nel governo sull’utilizzo delle mascherine in classe fino alla fine dell’anno scolastico. Sileri: “A scuola, oggi come oggi, la mascherina è inutile. Un ragazzo ha molte più chance di infettarsi fuori dalla scuola che dentro. La scuola è un posto sicuro”.

