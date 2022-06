Michele, disabile con tre lauree ma che non riesce a trovare lavoro: “Spero qualcuno mi prenda”



Michele Tebaldi è un ragazzo di Verona che fin dalla nascita soffre di tetraparesi distonica, una malattia cerebrale che ha compromesso la sua mobilità. Con tre lauree alle spalle, il 30enne si sta preparando per fare richiesta di dottorato. Per il futuro c’è la speranza di trovare un lavoro che guardi al suo curriculum e non alla carrozzina.

Continua a leggere



Michele Tebaldi è un ragazzo di Verona che fin dalla nascita soffre di tetraparesi distonica, una malattia cerebrale che ha compromesso la sua mobilità. Con tre lauree alle spalle, il 30enne si sta preparando per fare richiesta di dottorato. Per il futuro c’è la speranza di trovare un lavoro che guardi al suo curriculum e non alla carrozzina.

Continua a leggere

Continua a leggere