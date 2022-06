Morte Cloe Bianco, Marcasciano: “Abbandonata dalla legge, lo Stato ignora comunità transgender”



Secondo Porpora Marcasciano, presidente “Movimento identità Trans”, la docente Cloe Bianco è stata lasciata sola dalla comunità, dalle associazioni e dalla legge. “Non possiamo coprire il vuoto normativo lasciato dallo Stato – ha dichiarato -. Cloe è stata abbandonata perché non è stata protetta dallo scudo della legge. Le associazioni non riescono ad arrivare lì dove non sono aiutate dalla normativa”

Continua a leggere



Secondo Porpora Marcasciano, presidente “Movimento identità Trans”, la docente Cloe Bianco è stata lasciata sola dalla comunità, dalle associazioni e dalla legge. “Non possiamo coprire il vuoto normativo lasciato dallo Stato – ha dichiarato -. Cloe è stata abbandonata perché non è stata protetta dallo scudo della legge. Le associazioni non riescono ad arrivare lì dove non sono aiutate dalla normativa”

Continua a leggere

Continua a leggere