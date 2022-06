Morte della prof transgender, Luxuria: “Induzione a suicidio toglierle cattedra, Cloe non fu aiutata”



Cloe Bianco era stata sospesa dall’insegnamento nel 2015 nel suo primo giorno come docente di ruolo. La professoressa di fisica aveva fatto coming out come donna transgender davanti agli studenti. “Chi affronta una transizione ha spesso problemi ad accedere al mondo del lavoro o a mantenere il proprio impiego. Esiste un vuoto specifico nella tutela di questi lavoratori – ha dichiarato a Fanpage.it Vladimir Luxuria -. Togliere la cattedra a Cloe è stata induzione al suicidio”

Continua a leggere



Cloe Bianco era stata sospesa dall’insegnamento nel 2015 nel suo primo giorno come docente di ruolo. La professoressa di fisica aveva fatto coming out come donna transgender davanti agli studenti. “Chi affronta una transizione ha spesso problemi ad accedere al mondo del lavoro o a mantenere il proprio impiego. Esiste un vuoto specifico nella tutela di questi lavoratori – ha dichiarato a Fanpage.it Vladimir Luxuria -. Togliere la cattedra a Cloe è stata induzione al suicidio”

Continua a leggere

Continua a leggere