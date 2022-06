Morto annegato mentre gioca al mare, indagati i genitori di Brian Puccio



È stata aperta un’inchiesta per la morte del piccolo Brian Puccio, il bimbo di 4 anni annegato a Termini Imerese nella giornata del 2 giugno. Ai genitori del piccolo è stato recapitato un avviso di garanzia come “atto dovuto” per l’esecuzione dell’autopsia sul cadavere del minore.

