Neonata trovata morta in casa, l’autopsia esclude violenze: “Era nata prematura”



Non è morta per cause violente la neonata trovata senza vita in una casa di Burgos. È quanto emerge dall’autopsia eseguita al Policlinico di Monserrato (Cagliari).

Continua a leggere



Non è morta per cause violente la neonata trovata senza vita in una casa di Burgos. È quanto emerge dall’autopsia eseguita al Policlinico di Monserrato (Cagliari).

Continua a leggere

Continua a leggere