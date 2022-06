Nicolò muore in moto a 17 anni, gli amici sosterranno la maturità per lui: “Lo portiamo con noi”



La proposta degli studenti dell’Ipsia “Lombardi” di Vercelli di sostenere l’esame di maturità per l’amico scomparso in un incidente in moto è stata accolta da preside e insegnanti: alla fine delle interrogazioni, uno di loro tornerà davanti alla commissione per Nico.

