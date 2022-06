Papà si tuffa in mare per salvare le figliolette che stavano annegando: morto il bagnante 47enne



Un uomo di 47 anni si è tuffato in mare per salvare le due figliolette che stavano annegando nelle acque di Forcatella (Brindisi). Il papà è riuscito a mettere in salvo le sue bimbe ma è stato trascinato via dalle onde ed è tragicamente deceduto.

