Parigi nega l’estradizione degli ex terroristi in Italia: tra loro anche Pietrostefani



Parigi ha negato l’estradizione in Italia degli ex terroristi rossi. I dieci, arrestati in Francia lo scorso anno su richiesta del nostro Paese, sono accusati di atti di terrorismo in merito a fatti avvenuti negli anni ’70 e ’80 sul territorio italiano.

