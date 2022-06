Patrick Zaki a Fanpage.it: “So che l’Italia e la politica non mi hanno dimenticato”



Il Tribunale di Mansura ha stabilito un nuovo aggiornamento per il processo a carico di Patrick Zaki. La prossima udienza si terrà il 27 settembre. “Sono stanco, voglio tornare alla mia vita di sempre. So che l’Italia non mi ha dimenticato” ha dichiarato lo studente dell’Università di Bologna ai microfoni di Fanpage.it.

Continua a leggere



Il Tribunale di Mansura ha stabilito un nuovo aggiornamento per il processo a carico di Patrick Zaki. La prossima udienza si terrà il 27 settembre. “Sono stanco, voglio tornare alla mia vita di sempre. So che l’Italia non mi ha dimenticato” ha dichiarato lo studente dell’Università di Bologna ai microfoni di Fanpage.it.

Continua a leggere

Continua a leggere