Paura da Zara, l’ascensore si blocca e sfondano il vetro a martellate: 3 denunciati



Paura nel negozio di Zara in via Sparano, la strada dello shopping nel centro di Bari: tre persone hanno rotto a martellate il vetro dell’ascensore dove erano rimasti bloccati alcuni parenti. Denunciati per danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

