Perché i nuovi casi di Covid-19 sono molto di più di quelli tracciati: l’allarme dell’ISS



In questa fase caratterizzata dalla circolazione di varianti Covid altamente trasmissibili “c’è verosimilmente stato un forte aumento della quota di persone che hanno avuto un’infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati a fenomeni di sottodiagnosi o ‘autodiagnosi'”.

Continua a leggere



In questa fase caratterizzata dalla circolazione di varianti Covid altamente trasmissibili “c’è verosimilmente stato un forte aumento della quota di persone che hanno avuto un’infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati a fenomeni di sottodiagnosi o ‘autodiagnosi'”.

Continua a leggere

Continua a leggere