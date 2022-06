Perdono il controllo dello scooter e travolgono un palo: padre e figlia muoiono sul colpo



Padre e figlia sono deceduti in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto a Correzzola (Padova). I due avrebbero perso il controllo dello scooter finendo prima sul ciglio della strada per poi precipitare in discesa. Nella corsa il veicolo ha travolto anche un palo della segnaletica stradale. Lo scooter si è schianto nel parcheggio di un’ex trattoria. La donna di 33 anni è morta sul colpo mentre il padre 60enne è deceduto in ospedale.

