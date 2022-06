Previsioni meteo weekend, picchi di 40 gradi in tutta Italia: temporali non mitigheranno la siccità



Sono previsti picchi di 40 gradi in Italia a causa dell’anticiclone Caronte. Nel weekend temperature elevate e cielo nuvoloso. I temporali previsti per le prossime ore non mitigheranno la siccità che ha investito lo Stivale nell’ultimo mese.

