Prof a 20 anni nella scuola in cui si è diplomato: “Una volta fui bocciato, non arrendersi mai”



Vent’anni, origini pakistane, accento emiliano, studente universitario in Ingegneria, professore. Iqbal Ain Ul Hassan, per tutti Hassan o prof. Hassan, tramite la sua (stra)ordinaria testimonianza ci apre una finestra sul mondo dei giovani di oggi. Dai banchi alla cattedra, dalla cattedra ai banchi, verso il mondo del lavoro. Con fiducia e passione per quello che si fa.

