Quali sono le Regioni in cui stanno aumentando di più i casi Covid



I casi Covid sono tornati a crescere vertiginosamente in tutta Italia, ma in alcune Regioni il dato è più alto che in altre. Vediamo dove i contagi stanno aumentando più rapidamente per via della nuova ondata estiva.

Continua a leggere



I casi Covid sono tornati a crescere vertiginosamente in tutta Italia, ma in alcune Regioni il dato è più alto che in altre. Vediamo dove i contagi stanno aumentando più rapidamente per via della nuova ondata estiva.

Continua a leggere

Continua a leggere