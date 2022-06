Quando finirà l’ondata di caldo in Italia: le previsioni meteo del colonnello Guidi



Dopo il picco previsto per oggi le temperature, a partire da domani, subiranno un lieve calo ma una nuova ondata di caldo tornerà a colpire l’Italia: “Le temperature saliranno di nuovo – spiega il tenente colonnello Guidi a Fanpage.it – la pioggia? Non aspettiamola, non arriverà”.

