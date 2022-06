Quarta dose Covid, la campagna di vaccinazione va a rilento. Speranza: “I più fragili si proteggano”



La campagna di vaccinazione Covid per la quarta dose procede lentamente. Possono riceverla over 80, over 60 fragili e ospiti delle rsa, ma solo meno di uno su cinque ha deciso di farsela somministrare. Il ministro Speranza lancia l’appello: “I più fragili si proteggano con il booster”.

Continua a leggere



La campagna di vaccinazione Covid per la quarta dose procede lentamente. Possono riceverla over 80, over 60 fragili e ospiti delle rsa, ma solo meno di uno su cinque ha deciso di farsela somministrare. Il ministro Speranza lancia l’appello: “I più fragili si proteggano con il booster”.

Continua a leggere

Continua a leggere