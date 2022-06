Ragazza scomparsa nel nulla, l’appello del papà: “Torna, puoi sposare chi vuoi tu”



Muhammad Afzaal, padre della 18enne Basma scomparsa dalla sua abitazione di Galliera Veneta, ha negato l’esistenza di un matrimonio combinato. Agli agenti ha raccontato di essere tornato in Pakistan per un’operazione alla schiena. “Nessuno vuole costringerla a fare quello che non vuole”

Continua a leggere



Muhammad Afzaal, padre della 18enne Basma scomparsa dalla sua abitazione di Galliera Veneta, ha negato l’esistenza di un matrimonio combinato. Agli agenti ha raccontato di essere tornato in Pakistan per un’operazione alla schiena. “Nessuno vuole costringerla a fare quello che non vuole”

Continua a leggere

Continua a leggere