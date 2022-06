Rischia la vita per un colpo di calore, trapianto lo salva. Il medico: “Come se fosse nel microonde”



Un 57enne di Asti è stato salvato in extremis grazie a un trapianto di fegato d’urgenza a causa delle conseguenze di un colpo di calore patito 3 giorni prima. Il professor Renato Romagnoli a Fanpage.it: “Adesso paziente sveglio ed è in via di recupero”.

