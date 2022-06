Sabina è malata di Sla ma non arrivano i soldi per le cure: “Ormai non ho più tempo”



Sabina Radu, 36enne di Taurianova (RC) da tre anni malata di SLA, viene curata in casa dal marito Sergio, con poco sostegno da parte delle istituzioni. Avrebbe bisogno di assistenza continua da parte di personale specializzato, ma i fondi per i caregiver per malati gravi sono bloccati alla Regione Calabria. “Ci vuole tempo”, rispondono da Catanzaro, ma la malattia va più veloce della burocrazia.

