Salta sull’auto dei vigili per la fine della scuola con gli amici: video incastrano uno studente



Folle festeggiamento per la fine della scuola da parte degli studenti dell’istituto Primo Levi di Torino: come testimoniano due video circolati in rete, hanno preso d’assalto la macchina della polizia municipale. Uno di loro verrà denunciato.

