Sara Pegoraro, la modella uccisa da un malore a 26 anni: “Possibile overdose, caccia al pusher”



La modella trevigiana di 26 anni è morta venerdì sera 24 giugno nella casa di Villorba in cui viveva con la madre. La Procura ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato, per individuare chi le avrebbe ceduto quella dose fatale.

