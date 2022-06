“Saremo profughi climatici come gli etiopi se non ridurremo le emissioni di CO2”. Mercalli a Fanpage



L’allarme di Luca Mercalli: “Siamo già in emergenza climatica e ogni giorno che perdiamo aumenta la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera. Dobbiamo paragonare il nostro pianeta a un malato grave, bisogna intervenire subito per curarlo. Stasera stessa, non tra un anno”.

