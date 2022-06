“Sei maschio o femmina?”. Giada presa a calci in testa dopo gli insulti omofobi: “Voglio scappare”



La 21enne Giada Tripi è stata aggredita verbalmente e fisicamente a Palermo, lo scorso 31 maggio. Cinque ragazzini, probabilmente meno che 15enni, l’hanno presa a calci mentre era per terra. I cinque giorni di prognosi che le hanno dato in ospedale sono nulla in confronto all”umiliazione” che ha sentito. “Mi urlavano «frocio»”, racconta a Fanpage.it.

